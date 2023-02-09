الراصد العلامي: منخفض جوي جديد يضرب فلسطين الأسبوع المقبل

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الخميس9/2/2023م، أن منخفضاً جوياً جديداً سيضرب البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وقال العلامي خلال تصريحات صحفية:" إن منخفضًا جويًا جديدًا سيزور البلاد في النصف الثاني من الأسبوع القادم"، مبيناً أن الحالة الجوية ستشهد استقراراً فيها حيث ترتفع درجات الحرارة بدء من يوم غدٍ الجمعة، مع بقاء الأجواء الباردة.

كما بين أن التفاصيل الخاصة بالمنخفض المقرر أن يضرب البلاد في نهاية الأسبوع المقبل، ستظهر قوته وعمق تأثيره مع بداية الأسبوع.

وتأثرت البلاد بمنخفض جوي ماطر منذ يوم الإثنين ويستمر حتى صباح غداً الجمعة، شهد يوم الثلاثاء ذروته، جاء أكبر المعدلات التي سجلت في قطاع غزة لهطول الأمطار في بيت حانون 36 ملم وأدناها في دير البلح وسط قطاع غزة.