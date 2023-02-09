لابورتا يعلق على امكانية عودة ميسي الى برشلونة

رد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ، اليوم الخميس 9/2/2023م، على إمكانية عودة ميسي لبرشلونة.

وقال لابورتا في رده على أحد الصحفيين:"لقد علقت على الأمر بالفعل، ميسي تراث برشلونة، لا أريد الحديث عنه احتراما له ولناديه الحالي".



وأضاف:"دعونا لا نتحدث في هذا الأمر خلال الوقت الحالي، يمكنكم استنتاج إجابة السؤال، أعتقد أن ردي لا يؤثر إطلاقا على العلاقة بين ميسي وبرشلونة".

وحول تصريحات شقيق ليونيل ميسي، التي اهان بها للعملاق الكتالوني، قال لابورتا"حزين على ما قاله شقيق ليونيل ميسي، لكن لا أفكر فيه مرة أخرى".



وأضاف:"لقد انتهى الأمر بخطوة منطقية، لقد اعتذر شقيق ميسي، وأقدر ما فعله، وليونيل ميسي إرث برشلونة ونحن فخورون به، فهو أفضل لاعب في التاريخ".



وأردف رئيس برشلونة:"لا تجعلوني أتحدث عن ميسي، فهو لاعب حاليا في باريس سان جيرمان، ولا أريد الحديث عن لاعب في فريق آخر".



وينتهي تعاقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الحالي، وهناك محاولات مكثفة من سان جيرمان للإبقاء على النجم الأرجنتيني.