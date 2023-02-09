بالفيديو والصور استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهد شاب فلسطيني، عصر اليوم الخميس 9/2/2023م، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وبحسب موقع "عبري لايف"، فأن قوات الجيش أطلقت النار تجاه شاب بالقرب من مخيم الفوار بزعم تنفيذه عملية طعن وإصابته بشكل مباشر.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في تصريح صحفي:" وقعت محاولة طعن قبل قليل قرب قرية الفوار - اقترب فلسطيني من قوة عسكرية وحاول طعن أحد الجنود فأطلقت القوة تجاهه وقامت بتحييده، لم تقع إصابات في صفوف القوات".

وبالتزامن مع ذلك، نشرت وسائل الإعلام "الإسرائيلي"، مقطع فيديو وصور لمكان عملية الطعن التي يزعم جيش الاحتلال أن شاب فلسطيني حاول تنفيذها.







