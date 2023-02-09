"التعليم بغزة" يعلن مواعيد وأماكن عقد الامتحان الشامل

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الخميس9/2/2023م، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي:" إن الامتحان النظري سيتم عقده يومي الثلاثاء والأربعاء (14 – 15 /2 / 2023م) وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، والامتحان العملي سيكون أيام (الخميس، الأحد، الاثنين) بتاريخ (16 – 19 – 20 /2/ 2023م) في عدد من الكليات".

وبينت الوزارة أن أماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الشتوية 2023 يمكن التعرف عليها من خلال الرابط التالي هنـــا.

وبشأن كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات يمكن للطلبة معرفة ذلك من خلال الرابط التالي هنـــا