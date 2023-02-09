ارتفاع ضحايا زلزال سوريا وتركيا من الفلسطينيين لــ73 شهيداً

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس 9/2/2023 عن ارتفاع عدد ضحايا أبناء شعبنا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 73 شهيداً، موضحةً ان طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة المواطن الفلسطيني حسن محمد ديمير وزوجته، من تحت أنقاض منزلهما المدمر في مدينة أديمان التركية.

وأعلنت وزارة الخارجية مساء أمس، عن استشهاد ثلاثة لاجئين فلسطينيين متأثرين بجروحهم بعد انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا.

وأعلن سفيرا فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وسوريا، سمير الرفاعي، أمس الأربعاء، انتشال جثامين للاجئة هالة رنو وابنتها علا وطفليها آيلة وعيسى من مخيم الرمل في سوريا، وزوجة الشاب أمجد القاضي، وهي حامل في الشهر التاسع في مدينة أنطاكية التركية.

وتواصل طواقم الإنقاذ البحث تحت الأنقاض عن 6 أفراد من عائلة أبو راشد في مدينة جبلة شمال سوريا، علما أن العائلة كانت تقطن في الطابق الأول من بناية مكونة من تسعة طوابق، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى مكانهم حتى الآن.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 22 حتى الآن، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.