بحرية الاحتلال تعتقل صيادين اثنين وتصادر مركبيهما من بحر شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:21 م
09 فبراير 2023
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اعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 9/2/2023، صيادين اثنين بعد محاصرتهما في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين اثنين، فيما استولت على مركبيهما، في عرض البحر.

وكانت زوارق الاحتلال أطلقت النار اتجاه مراكب الصيادين، الأمر الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر خشية على حياتهم.

وتمعن "إسرائيل" في عدوانها تجاه الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، فتستهدف الصيادين والمزارعين وتحاربهم في لقمة عيشهم، بإطلاق النار عليهم مما يؤدي إلى استشهادهم واصابتهم فضلاً عن اعتقال الكثير منهم.

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