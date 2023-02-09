تناول هذه الأطعمة وحافظ على صحة الذاكرة

كشف موقع " indiatoday" ، عن مجموعة من الأطعمة الصحية تساعد على بنية وعمل الدماغ وتحافظ على صحة الذاكرة .

خبير التغذية أنجالي موكرجي أوضح مؤخرًا حول الأطعمة التي تساعد في الذاكرة والتركيز ، وترتبط بتحسين القدرات العقلية، ويمكن للأطعمة التي نأكلها أن يكون لها تأثير كبير على بنية وصحة أدمغتنا، و لذا فإن تناول نظام غذائي معزز للدماغ يمكن أن يدعم وظائف المخ على المدى القصير والطويل ويحسن المهام العقلية ، مثل الذاكرة والتركيز.

وأوصت الدراسة بتناول الأطعمة الغنية بالليسيثين ، وهو عنصر غذائي عبارة عن خليط من الدهون الأساسية للدماغ، و الأطعمة مثل القمح الكامل وصفار البيض والمكسرات وفول الصويا تحتوي على الليسيثين، كما نصح خبير التغذية بتناول الأطعمة الغنية بالكولين الموجودة في الفواكه.

ودمج العناصر الغذائية المعززة للدماغ مثل الليسيثين (الموجود في القمح الكامل وصفار البيض والمكسرات) والكولين (الموجود في العديد من الفواكه مثل الأفوكادو والبرتقال والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان) في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وتحسين الذاكرة .

وأضافت أن إضافة الأعشاب إلى النظام الغذائي يمكن أن تساعد في تحسين وظائف المخ. وكتبت أن الأعشاب مثل الجنكة والجينسنغ والأيورفيدا مثل براهمي وشانكا بوشبي يمكن أن تساعد في تقليل فقدان الذاكرة وتحسين الأداء العقلي.