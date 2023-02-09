علاج من جرعة واحدة لتشافي فيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة نشرت اليوم الخميس 9/2/2023 أن جرعة واحدة من علاج جديد تمكن من النجاة من احتمال دخول المستشفى في حال الإصابة بفيروس كورونا .

قال جيفري غلين أستاذ علم المناعة في جامعة ستانفورد إن العلاج المعني يستخدم الإنترفيرون، وهي بروتينات مهمة في الاستجابة المناعية.

وأوضح جيفري غلين أنه العلاج يفرز مادة لطرد الفيروس،حيث يلتصق بمستقبلات خلايا معينة، ثم تطلق "آلية دفاع طبيعية مضادة للفيروسات" (تختلف عن الأجسام المضادة).

هناك عدة أنواع من الإنترفيرون، ومن بينها المسماة لامدا وخصوصيتها أنها تعلق بخلايا الرئتين حيث ينتشر كوفيد.

يتكون العلاج من حقن نسخة مصنّعة من الإنترفيرون لامدا في غضون سبعة أيام من ظهور الأعراض الأولى للإصابة بالفيروس.

ويؤكد غلين أن هذا العلاج أحادي الجرعة له ميزة عملية على عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات من تصنيع شركة فايزر، والذي يتطلب تناول عشرات الحبوب على مدار خمسة أيام.