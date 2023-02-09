غزة: تفاصيل تكشف لأول مرة حول مشروع "باصات الموظفين" ومصير خصومات مرابحات 2014

كشفت نقابة الموظفين في قطاع غزة اليوم الخميس 9/2/2023، عن تفاصيل مشروع باصات نقل الموظفين في مختلف محافظات القطاع الذي أعلنت عنه مؤخراً، وآخر تطورات خصومات مرابحات الموظفين ما قبل 2014.

وأوضح خليل الزيان نقيب الموظفين في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مشروع باصات الموظفين، سيجري عبر تطبيق ستعلن عنه النقابة خلال الأيام المقبلة، سيشمل كافة المحافظات في قطاع غزة، بعد الاتفاق مع شركات الباصات.

ويتضمن تطبيق النقابة الشامل، خدمات الكترونية وتسهيلات للموظفين تسعى النقابة لتطبيقها،

حيث يمكن للموظف المشاركة وذويه في التطبيق، سواء كان يومياً أو شهرياً بمقعد ثابت طول الشهر، بعد التسجيل مبدأئياً في التطبيق، حيث سيتم تسديد المواصلات من قيمة الراتب الشهري، بحيث تكون المواصلات بأسعارٍ رمزية مقارنةً مع المواصلات العامة في القطاع.

وأوضح الزيان، أن الموظف بإمكانه المشاركة والحجز عبر الجوال باستخدام التطبيق، فيما يمكنه إلغاء الحجز قبل انطلاق الباصات بساعتين في حال حدوث أي طارئ، كما يمكن التحقق من الموظفن من خلال "الباركود" أثناء الصعود .

وبين الزيان بأن التطبيق يتيح إمكانية الوصول بسهولة لسائق الباص والتعرف بشكل سريع وواضح على خطوط سير الباصات، حيث أن الخدمة ستكون متوفر في كافة محافظات قطاع غزة.

وعن موعد بداية المشروع، لفت إلى أن المشروع سيبدأ العمل فيه بشكلٍ رسمي بتاريخ 20/2/2023، حيث تم رسمياً الانطلاق في التسجيل المبدئي للمشروع، من خلال التسجل الدخول الموحد.

مرابحات 2014

أما بشأن مرابحات 2014، ففي وقت سابق أعلنت نقابة موظفي غزة، عن تنفيذ قرار خصم 50% من قيمة خصم المرابحات مع راتب شهر يناير، إلا أن الموظفين فوجئوا بعدم الخصم.

وعزا الزيان، ذلك إلى أن قرار تنفيذ قرار خصم ٥٠% من قيمة الخصم للمرابحات ما قبل ٢٠١٤ يعتبر ارجاع للموظف، لذا سيتم الارجاع بعد صرف رواتب الموظفين.

ولفت إلى أنه سيتم ارسال رسالة من البنك أو البريد الذي يستلم الموظف الراتب منه لإرجاع القيمة المخصومة.