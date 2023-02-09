في ذكرى استشهاده.. الجهاد تزور ذوي الشهيد رداد في طولكرم

أحيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، الذكرى السنوية لارتقاء شهيدها القائد أحمد سليمان رداد "أبو ساجد"، أحد أبرز قادة سرايا القدس في محافظة طولكرم، بمناسبة مرور سبعة عشر على استشهاده.

وقام وفد من قادة ومحرري الحركة بزيارة عائلة الشهيد القائد أبو ساجد في بلدة صيدا، لتجديد العهد والبيعة مع الشهيد، وتأكيداً على مواصلة الدرب على طريق الشهداء والسير على خطاهم مهما كلف ذلك من تضحيات.

وأكد القيادي المحرر لؤي الأشقر خلال كلمة له، أن الشهيد القائد احمد رداد من الشخصيات التي أحبها الجميع وشهد له كل من عرفه بأخلاقه وحسن معاملته، كما وتميز بعمله الجهادي وعملياته النوعية واختياره لدرب ذات الشوكة، حتى نيل الشهادة مقبلاً غير مدبر.

وترحم القيادي الأشقر على الشهيد رداد وعلى كل من التحق به من الشهداء على نفس الدرب، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم بجوار الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.

والشهيد القائد أحمد سليمان رداد "أبو ساجد"، من مواليد بلدة صيدا بطولكرم، ويعد من أبرز قادة سرايا القدس في محافظة طولكرم، وتعرض للاعتقال مرتين على يد الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، وشارك في الإعداد والتنفيذ للكثير من المهام الجهادية، ليصبح من أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال.

وتعرض للعديد من محاولات الاغتيال، قبل أن يرتقي شهيداً بتاريخ 7 فبراير 2006م، خلال محاصرة بناية كان يتحصن بها، واشتباك استمر لساعات أدى لإصابة عدد من الجنود، واستهدافه بالقذائف حتى ختم حياته شهيداً مسطراً ملحمة بطولية في تاريخ مقاومة شعبنا.