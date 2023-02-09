دعوات لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا غدا في غزة

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة أئمة المساجد والخطباء في جميع مساجد محافظات القطاع إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة عن أرواح ضحايا الزلزال الكارثي في سوريا وتركيا.

وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، الخطباء خلال خطبة الجمعة بتذكير الناس بوحدة المسلمين، وأنهم كالجسد الواحد، وواجب الأخوة يفرض علينا وعلى أبناء شعبنا المسارعة لإغاثة الأشقاء المنكوبين في سوريا وتركيا.

وأعربت عن خالص عزائها وتضامنها مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء السوريين والأتراك في هذه الكارثة الأليمة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.