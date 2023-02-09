أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 9 فبراير 2023

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم بالسعودية، في تداولات الخميس 9 فبراير/شباط 2023، متأثرة بصعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية، حيث استمرت عمليات الشراء في سوق الذهب السعودي في الانتعاش، توازيا مع البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، التي تؤكد أن معدل شراء السعوديين للذهب هو الأكبر منذ 7 سنوات.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عند مستوى 226.52 ريال (60.83 دولار)، بحسب منصة " gold-price-today.com".

كما صعد سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 169.89 ريال (45.28 دولار).

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

بلغ سعر الذهب في السعودية غرام عيار 21 نحو 198.94 ريال (52.83 دولار).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

ارتفع سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم إلى 1586 ريالا (422.40 دولار)، فيما سجل سعر أوقية الذهب نحو 7045 ريالا (1875 دولارا)

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

تحركات سعر الذهب عالميا اليوم

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.82% إلى 1890.20 دولار للأوقية (الأونصة)

الذهب في السعودية

يتوقع وكيل الخدمات التعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية صالح العقيلي، ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من خام الذهب في عام 2023 بنسبة 30% على أساس سنوي.

وقال إن إنتاج السعودية من الذهب بلغ نحو 430 ألف أونصة في عام 2022، وفق موقع قناة العربية.

وأوضح أن إنتاج المملكة من خامي النحاس والزنك بلغ نحو 150 ألف طن في العام الماضي.

وتابع :"إيرادات المنافسات التعدينية التي تم طرحها في 2022 بلغت 300 مليون ريال".

وكشفت وزارة الاستثمار السعودية عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها في 2021.

وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نمواً بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالربع السابق.