سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
09 فبراير 2023
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023
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سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، حيث شهدت هذه الأسعار في الوقت القصير الماضي ترنحا واضحا نتيجة لعوامل عدة ابرزها التأثيرات المرتبطة بسعر الدولار الأمريكي وهو ما انعكس جليا عليه في التعاملات بالأسواق ، والان يضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن الجديد بخصوص أسعار الذهب وهو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الحسكة ، شراء : 389,000 ، مبيع : 392,000

سعر الذهب عيار 21 اليوم في حلب ، شراء 384,000 ، مبيع : 389,000

سعر الذهب عيار 21 اليوم في ادلب :  شراء 387,000 ، مبيع : 389,000

سعر الذهبعيار 21 اليوم في دمشق ، شراء 384,000، مبيع: 389,000

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 420,571 شراء 420,000

عيار 22       بيع 385,524 شراء 385,000

عيار 21       بيع 368,000 شراء 367,500

عيار 18       بيع 315,429 شراء 315,000

عيار 14       بيع 245,333 شراء 245,000

عيار 12       بيع 210,286 شراء 210,000

الاونصة        بيع 13,079,771 شراء 13,062,000

الجنيه الذهب   بيع 2,944,000 شراء 2,940,000

الكيلو   بيع 420,571,429 شراء 420,000,000

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023

سعر الذهب في سوريا اليوم 18

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 152,239 ليرة $60.59

سعر الذهب عيار 22  139,553 ليرة $55.54

اسعار الذهب عيار 21 133,212 ليرة $53.02

اسعار الذهب عيار 18 114,181 ليرة $45.44

سعر الذهب عيار 14  88,806 ليرة   $35.35

سعر الذهب عيار 12  76,119 ليرة   $30.30

اسعار أوقية الذهب     4,734,622 ليرة       $1,884

اسعار جنيه الذهب      1,065,696 ليرة       $424.15

اسعار كيلو الذهب      152,238,643 ليرة    $60,592

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم 

سعر الذهب في سوريا عيار 24

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

8 فبراير        151,535     132,596     113,653     88,396       75,767

7 فبراير        151,171     132,278     113,380     88,184       75,586

6 فبراير        151,055     132,176     113,293     88,116       75,527

5 فبراير        150,651     131,823     112,990     87,880       75,325

4 فبراير        150,667     131,837     113,002     87,889       75,333

3 فبراير        150,712     131,876     113,036     87,916       75,356

2 فبراير        154,501     135,191     115,877     90,126       77,250

1 فبراير        157,812     138,088     118,361     92,057       78,906

31 يناير       155,796     136,325     116,849     90,881       77,898

30 يناير       155,324     135,912     116,495     90,606       77,662

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا به حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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