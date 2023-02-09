سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، حيث شهدت هذه الأسعار في الوقت القصير الماضي ترنحا واضحا نتيجة لعوامل عدة ابرزها التأثيرات المرتبطة بسعر الدولار الأمريكي وهو ما انعكس جليا عليه في التعاملات بالأسواق ، والان يضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن الجديد بخصوص أسعار الذهب وهو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الحسكة ، شراء : 389,000 ، مبيع : 392,000

سعر الذهب عيار 21 اليوم في حلب ، شراء 384,000 ، مبيع : 389,000

سعر الذهب عيار 21 اليوم في ادلب : شراء 387,000 ، مبيع : 389,000

سعر الذهبعيار 21 اليوم في دمشق ، شراء 384,000، مبيع: 389,000

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 420,571 شراء 420,000

عيار 22 بيع 385,524 شراء 385,000

عيار 21 بيع 368,000 شراء 367,500

عيار 18 بيع 315,429 شراء 315,000

عيار 14 بيع 245,333 شراء 245,000

عيار 12 بيع 210,286 شراء 210,000

الاونصة بيع 13,079,771 شراء 13,062,000

الجنيه الذهب بيع 2,944,000 شراء 2,940,000

الكيلو بيع 420,571,429 شراء 420,000,000

سعر الذهب في سوريا اليوم 18

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 152,239 ليرة $60.59

سعر الذهب عيار 22 139,553 ليرة $55.54

اسعار الذهب عيار 21 133,212 ليرة $53.02

اسعار الذهب عيار 18 114,181 ليرة $45.44

سعر الذهب عيار 14 88,806 ليرة $35.35

سعر الذهب عيار 12 76,119 ليرة $30.30

اسعار أوقية الذهب 4,734,622 ليرة $1,884

اسعار جنيه الذهب 1,065,696 ليرة $424.15

اسعار كيلو الذهب 152,238,643 ليرة $60,592

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم

سعر الذهب في سوريا عيار 24

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 فبراير 151,535 132,596 113,653 88,396 75,767

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا به حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .