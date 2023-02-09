مفوض الأونروا: تثبيت 400 معلم وتعيين 150 طبيباً وفتح المجال للتقاعد المبكر

أكد مع المفوض العام للأونروا السيد فيليب لارازيني، أن الأونروا قررت فتح المجال للتقاعد المبكر للموظفين لما قبل خمس سنوات من المدة المقررة، كما سيتم تعيين 150 طبيباً وممرضاً وصيدلياً إضافة إلى تثبيت 250 من معلمي المياومة في شهر أغسطس.

جاء ذلك، خلال اجتماع مطول عقدته اللجنة المشتركة للاجئين، مع لارازيني بحضور مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة السيد توماس وايت.

وعرض المفوض العام الصعوبات المتوقعة خلال العام 2023 المتعلقة بالتمويل لخدمات الأونروا في إطار طلب الموازنة السنوية الجديدة التي تبلغ 1،6 مليار دولار.

وقد أكد المفوض العام، أن الجهود متواصلة من أجل تأمين الأموال اللازمة لتلبية الخدمات ودفع كامل رواتب الموظفين، وأنه في كل الأحوال لن تسمح بتوقف خدمات الأونروا من صحة وتعليم وإغاثة وغيرها، الأمر الذي يعتبر عامل استقرار في المنطقة.

من جانب آخر، أكد المفوض العام بأن نسبة معلمي المياومة لهذا العام ستنزل من 15% إلى 11% الأمر الذي يعني تثبيت 400 معلم ، كما سيتم تعويض النقص في موظفي الصحة بتعيين 150 طبيباً وممرضاً وصيدلياً إضافة إلى تثبيت 250 من معلمي المياومة في شهر أغسطس وفقاً للتوجه السابق.

وقد كشف المفوض العام عن اتباع عدد من السياسات الجديدة المتعلقة بفتح المجال للتقاعد المبكر ما قبل خمس سنوات من المدة المقررة للتقاعد وإيجاد حلول للتقليل من نسبة موظفي المياومة إلى الحد الأدنى بشكل تدريجي.

من جانبها، أكدت اللجنة المشتركة للاجئين على مجموعة من القضايا المتعلقة بخدمات اللاجئين والموظفين ومن أهمها قضية إعادة الإعمار لمتضرري عدوان 2014 و 2022 والاستكمال لمتضرري عدوان 2021 وضرورة الإيفاء بكامل الالتزامات المترتبة على هذا الأمر بما فيها تسديد بدل إيجار لمتضرري عدوان 2022 إلى أن يتم إعادة الإعمار لهم.