لجنة الإغاثة في سوريا : تصريحات الإدارة الأمريكية حول المساعدات افتراء

أكد حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، أن "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب كانت سبباً بعرقلة الجهود في التعامل مع هذه الكارثة في المحافظات المتضررة من الزلزال".

وشدد الوزير السوري على أن "كل ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية حول إيصال مساعدات إلى سوريا هو افتراء، واشنطن وكل الدول التي تشاركها بتطبيق العقوبات، حرمت الشعب السوري من الحصول على الإمكانيات التي تساعده في هذه الظروف، كل ما نعانيه اليوم في سوريا إما بفعل الإرهاب أو العقوبات الجائرة التي تفرضها الدول الغربية".