فيديوهات مؤثرة لأطفال خرجوا أحياء من تحت الزلزال

فيديوهات مؤثرة لأطفال أحياء خرجوا أحياء من تحت الزلزال

في زلزال #تركيا و #سوريا ، تشاهد عجائب يكاد لا تصدقها و يقشعر بدنك منها ، طفل حي يتنفس تحت حماية أبيه الميت ، و طفل يولد حياً و تموت أمه ، و طفل رضيع يخرج من بين الأنقاض سليماً معافى لم يُصب بشئ ، و أطفالٌ تحت الطوب يتكلمون ببراءة عن حالهم يرجون الخروج ... الله أكبر. pic.twitter.com/ZjWg8jiAmw