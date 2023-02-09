فيديوهات مؤثرة لأطفال خرجوا أحياء من تحت الزلزال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:31 ص
09 فبراير 2023
اطفال تركيا.PNG
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فيديوهات مؤثرة لأطفال أحياء خرجوا أحياء من تحت الزلزال

 

 

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