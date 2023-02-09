فيديوهات مؤثرة لأطفال خرجوا أحياء من تحت الزلزال

فيديوهات مؤثرة لأطفال أحياء خرجوا أحياء من تحت الزلزال
⚠️⭕خرج مبتسمًا... لحظة إخراج الطفل السوري "كرم" من تحت أنقاض منزله🥺❤#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/7aoIpZnEF9— yehya (@yeh738) February 8, 2023
Aferin Muhammed.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2023
Suriye vatandaşı Muhammed Ahmed’i de arama kurtarma ekibimiz Antakya’da enkaz altıdan sağ bir şekilde kurtardı. pic.twitter.com/lSxwSqyex0
طفل تركي نائم تحت الأنقاض ولا يعلم بالزلزال الذي وقع ... شاهد ردة فعله 💔🥺#زلزال_سوريا_تركيا #هزة_أرضية #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/iqUGgVSs6S— زكريا الشرعبي (@Zak_sharabi) February 7, 2023
في زلزال #تركيا و #سوريا ، تشاهد عجائب يكاد لا تصدقها و يقشعر بدنك منها ، طفل حي يتنفس تحت حماية أبيه الميت ، و طفل يولد حياً و تموت أمه ، و طفل رضيع يخرج من بين الأنقاض سليماً معافى لم يُصب بشئ ، و أطفالٌ تحت الطوب يتكلمون ببراءة عن حالهم يرجون الخروج ... الله أكبر. pic.twitter.com/ZjWg8jiAmw— قابوس الشبيبي (@Qab8ss) February 8, 2023