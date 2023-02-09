سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر الخميس 9 فبراير 2023، يتزايد البحث يوميا في مصر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الذي فقد نسبة كبيرة من قيمته أمام العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة، حيث يستيقظ المصريون وأعينهم تتوجه صوب صفحات وشاشات التداول للاطلاع على تحديث أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حتى يتمكنون من معرفة أخر تلك الأسعار والبناء عليها في أعمالهم أو شراء العملات او بيعها، أو شراء العملة الأمريكية أو بيعها في السوق السوداء أو عند شركات الصرافة أو في البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر في السوق السوداء، يتوجه المصريون عادة إلى السوق السوداء من أجل السؤال على أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث يتداول العامة في مصر العديد من العملات الأجنبية في البلاد أبرزها الدولار الأمريكي والدينار الكويتي واليورو الأوروبي، وكذلك الريال السعودي، وفي هذه المقالة، سيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر اليوم الخميس 9 فبراير 2023، وكذلك سعر الدولار في بنوك مصر لليوم الخميس، حيث وصل سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء في مصر 31 جنيها لكل دولار.

طالع أيضا.. سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 9 فبراير 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، الفئات التي تقصد شركات الصرافة في مصر أو ما يطلق عليه المصريون الصرافين، فإن سعر الدولار في تلك المحال يختلف عن سعره في السوق السوداء، إذ يسجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة المصرية مستوى قريب من سعر الدولار في البنوك الرسمية، حيث بلغ سعر الدولار عند الصرافين لليوم الخميس عند 30.15 جنيها للشراء، و30.35 جنيها للبيع.

إقرأ المزيد.. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 9 فبراير 2023 بالسوق السوداء

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي في مصر، أما في بنك مصر فيختلف سعر الدولار عن شركات الصرافة، عن السوق السوداء، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ما يقارب من 30.15 جنيها للشراء، و30.25 جنيها للبيع.