بمليارات الدولارات: السعودية تسعى لصفقة مع مصر واليونان بشأن مونديال 2030

تسعى السعودية، إلى تنظيم جل مباريات مونديال كأس العالم 2030، في حال نجحت باستضافته بالملف المشترك مع مصر واليونان، ستكلفها مليارات الدولارات.

وذكرت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية، أن السعودية ستعرض على اليونان ومصر دفع تكاليف إنشاء ملاعب رياضية جديدة، مقابل الاتفاق مع البلدين على أن تقام 75 بالمئة من مباريات المونديال داخل المملكة.

وأشارت إلى أن هذه النوايا كشف عنها بالفعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صيف العام الماضي، خلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث ستكون البطولة مؤلفة من 48 منتخبا وليس 32 كما كانت في السابق.

وقالت "بوليتكو" إنه ليس من الواضح ما إذا كان قد تم قبول العرض. لكن الدول الثلاث تعمل الآن على اقتراح مشترك لاستضافة بطولة 2030، وهي خطوة أثارت رد فعل عنيفا ضد اليونان.

وأضافت أن "عرض الرياض الضخم لليونان سيغذي الانتقادات بأن السعودية تحاول بشكل فعال استخدام ثروتها الفلكية لشراء كأس العالم من خلال إنشاء تحالف عابر للقارات للاستفادة بذكاء من نظام التصويت".

في محاولة لإقناع أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم بمزايا العرض الذي تقوده السعودية، ستشهد البطولة المقترحة إقامة مباريات عبر ثلاث قارات، ما يوفر التوازن الجغرافي.

واستخدمت السعودية خطتها لإدخال مصر (أفريقيا) واليونان (أوروبا)، لأنه من المستبعد أن يوافق "فيفا" على إقامة الكأس في السعودية، كون ذلك يعني أن البطولة ستقام في قارة آسيا مرتين خلال 8 سنوات.

يشار إلى أن المنافسين الرئيسيين للسعودية هم عرض مشترك من إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا من أوروبا، وعرض من أمريكا الجنوبية من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وتشيلي.

ويتم اختيار الفائز من خلال تصويت عام كونغرس الفيفا، المؤلف من 200 موظف.