هنية يرأس وفداً للقاهرة.. وعرض أمريكي للتهدئة

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة الليلة الماضية لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويضم الوفد كلًا من الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والأستاذ خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، ود. خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والمهندس روحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة.

وسوف يبحث الوفد مع القيادة المصرية الإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد الإرهاب تجاه شعبنا وعمليات الاغتيال بحق المواطنين، وحالة الحصار في القطاع، وسبل التعامل مع هذه التطورات وما تخطط له حكومة المتطرفين الحالية في تل أبيب.

عرض أمريكي

ونقلت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية ، فإن المصريين نقلوا إلى حماس، وجود رغبة أميركية ودولية بالتهدئة في الأراضي المحتلّة، وأن إدارة جو بايدن تضغط حالياً على حكومة بنيامين نتنياهو لمنعها من اتّخاذ مزيد من الخطوات التي قد تؤدّي إلى تفجير الأوضاع واندلاع انتفاضة جديدة.