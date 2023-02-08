سعر الذهب اليوم الخميس 9 فبراير/شباط 2023 في مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم في مصر، خلال تعاملات الخميس 9 فبراير/ شباط 2023، بالتوزاي مع صعود كبير للمعدن النفيس عالميا.

يشهد سوق الذهب تراجعا كبيرا في مصر في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري، ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.

سعر الذهب اليوم في مصر

صعد سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1960.5 جنيه للشراء، وزاد سعر غرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 1470.50 جنيه وارتفع أيضاً سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 1715 جنيها.

وهذه الأسعار دون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة. ومع المصنعية فإن سعر الغرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 إلى 120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة عند ١٣٧٢٠ جنيها.

وكشفت بيانات المجلس العالمي للذهب أن المصريين أنفقوا 2.2 مليار دولار على شراء الذهب خلال عام 2022 .

وحدد المجلس العالمي في تقرير حديث أسباب ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب خلال 2022، إلى 2.2 مليار دولار، مؤكداً أن السبب الرئيسي يرجع لانخفاض قيمة الجنيه المصري أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، خلافاً لانخفاضه في مارس/ آذار الأمر الذي دفع الطلب على الذهب للارتفاع.

أضاف التقرير أن الذهب يعد ملاذا آمنا للتحوط من التضخم، ومع انخفاض قيمة الجنيه المصري تضاعف الطلب على الذهب في الربع الرابع من 2022 بنحو 83% إلى 4.4 طن.