زلزال تركيا وسوريا يودي بحياة 71 فلسطينياً

توفي ثلاثة فلسطينيين متأثرين بإصابتهم عقب انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 71.

وأفادت وزارة الخارجية لدى السلطة الفلسطينية، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل وفاة ثلاثة من المصابين، الذين تم إنقاذهم شمال سوريا، منوهة إلى أن عدد الضحايا مرشّح للارتفاع، بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة.

وأشار بيان الداخلية، إلى أن طواقم الإنقاذ تواصل البحث تحت الأنقاض عن ستة أفراد من عائلة أبو راشد، في مدينة جبلة شمال سوريا، علما أن العائلة كانت تقطن في الطابق الأول من بناية مكونة من تسعة طوابق، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى مكانهم حتى الآن".

هذا وتواصل طواقم الإغاثة سباقها مع الزمن في محاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة، وضرب فجر الإثنين الماضي، جنوب وجنوب شرق تركيا، وشمال سوريا.

في ذات السياق، بيّن مسؤولون وأطباء أن 9057 شخصًا قضوا في تركيا و2662 في سوريا، وأصيب 50 ألف شخص بجروح في تركيا وخمسة آلاف في سوريا.