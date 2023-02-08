صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الليرة اللبنانية تنهار !

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، بداية تعاملات الخميس 9 فبراير/شباط 2023، لدى السوق السوداء.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

وفقًا لما أعلنه محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2023.

وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأربعاء بين 64000 ليرة و64200 ليرة.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 42.000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.