حصيلة ضحايا الزلازل في تركيا و سوريا ترتفع الى أكثر من 12 ألفاً

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألف قتيل.

و يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في ظلّ طقس شديد البرودة.

وأفاد مسؤولون ومسعفون عن مقتل 9057 شخصًا في تركيا و2992 آخرين في سوريا جراء زلزال مدمر وقع يوم الاثنين الماضي في تركيا و سوريا، حيث بلغت شدّته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية غير النهائية إلى 12049 قتيلًا.

وبحسب مسؤول في الأمم المتحدة، فإن عدد الضحايا سيرتفع كثيرا على الأرجح، كما أن هناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى الأطفال.

ووصل عدد الضحايا من الفلسطينيين في تركيا إلى 20 حتى الآن، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.