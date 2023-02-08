بلدية برشلونة تُنهي علاقتها المؤسسية مع الاحتلال بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين

اتخذت بلدية برشلونة الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، عدة قرارات بشأن علاقتها مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت رئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو في تصريح صدر عنها: "تجميد كافة العلاقات المؤسسية مع الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك إلغاء اتفاقية التوأمة بين المدينة وتل أبيب، وذلك ردًا على ارتكابها جريمة الفصل العنصري "الأبارتهايد" بحق الفلسطينيين وانتهاكها المتكرر لحقوق الشعب الفلسطيني".

ويرتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم متكررة بحق الشعب الفلسطيني، إذ يُقدم بشكل يومي على قتل وجرح واعتقال العشرات من المواطنين الأبرياء بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم.