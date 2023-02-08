اتحاد العاملين بـ "أونروا" في الضفة يعلن تعليق الإضراب وفق هذه الشروط!

أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء 9 فبراير 2023، عن تعليق الاضراب المفتوح ابتداءً من يوم غد الخميس.

وقال اتحاد العاملين في بيان له: "قررنا تعليق الاضراب المفتوح على أن يتم حوار مع الإدارة حول زيادة الرواتب، وذلك تحت سقف زمني مدته 10 أيام عمل، ووقف كل الإجراءات بحق رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد، وذلك ضمن استجابة لمبادرة من مكتب الرئيس ورئيس دائرة شؤون اللاجئين ووزارة العمل".

وكان اتحاد العاملين في "الأونروا" بالضفة المحتلة، قرر تنفذ إضراب مفتوح، بسبب عدم تلبية إدارة الوكالة لمتطلباتهم، أبرزها زيادة الرواتب.