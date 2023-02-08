ما حقيقة وفاة ياسين جنكيز أبو كرش في زلزال تركيا- خبر وفاة ياسين جنكيز أبو كرش، ضربت سلسلة زلازل مدمرة مدناً سورية وتركية منذ فجر أمس الاثنين، راح ضحيتا قرابة الـ 10 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين، إضافة إلى تدمير أحياء كبيرة في تلك المناطق، إذ إن الزلزال لا يعرف كبيرا وصغيرا شيخة وامرأة، أو شاباً أو فتاة أو شخص عادي أو مشهور، وفي هذا الصدد انتشر أخباراً كثيرة تفيد بوفاة نجم التيك توك واليوتيوبر التركي الشاب ياسين جنكيز الملقب بأبو كرش، فما حقيقة وفاة ياسين جنكيز في زلزال تركيا؟

هل مات ياسين جنكيز في زلزال تركيا

هل مات ياسين جنكيز في زلزال تركيا، انتشرت في الأوساط الإخبارية وعبر صفحات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة جنكيز ياسين التركي، المعروف بأبو كرش، حيث تناقلت مواقع إخبارية كثيرة خبر وفاة نجم التيك توك ياسين جنكيز، بينما خرجت تصريحات أخرى تفيد بأنه لا يزال على قيد الحياة، إلا إن جمهور ومتابعي التيك توكر التركي ياسين جنكيز، تبحث عن حقيقة وفاة ياسين جنكيز، حيث ستنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل وفاة ياسين جنكيز في الزلزال.

حقيقة وفاة ياسين جنكيز أبو كرش نجم التيك توك في الزلزال

حقيقة وفاة ياسين جنكيز أبو كرش نجم التيك توك في الزلزال، بين أخبار تقول إن ياسين جنكيز حي وأخبار أخرى تقول إنه توفي في الزلزال، يبقى جمهور ومتابعو نجم التيك توك أبو كرش ياسين جنكيز على حيرة من أمرهم، حيث إنهم لم يتلقوا الخبر الحقيقي عن هذا الشخص، حيث لم يخرج بأي تصريح أو لم يبث أي فيديو له منذ وقوع الزلزال، لذلك يبقى جمهوره يتساءل عن مدى صحة وفاة ياسين جنكيز، وهل توفي ياسين جنكيز في الزلزال أو لايزال على قيد الحياة.

ياسين جنكيز ينفي خبر وفاته في زلزال تركيا. pic.twitter.com/xVWKu1EnRl — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 8, 2023

أنباء عن وفاة ياسين جنكيز pic.twitter.com/c6zFvmFImO — ALI 🇦🇪🇱🇧 (@alisharara2) February 7, 2023

هل توفي ياسين جنكيز في زلزال تركيا- من هو ياسين جنكيز

هل توفي ياسين جنكيز في زلزال تركيا- من هو ياسين جنكيز، حالة من التخبط في الأخبار الصادر حول وفاة نجم التيك توك ياسين جنكيز بعد زلزال تركيا المدمر، الذي ولد وعاش في مدينة إسطنبول بتركيا بين عامي 1991 -1993، ويتراوح عمره بين 29 و31 عاماً، إلا إن وفق المسؤولين في تركيا فإنه لا صحة عن وفاة ياسين جنكيز "أبو كرش" في زلزال تركيا المدمر، وبهذا فإن هذا الخبر ينفي كل الأخبار التي تحدثت عن وفاته.