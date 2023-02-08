حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 11700 قتيل

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين رسميين وأطباء في تركيا و سوريا قولهم بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في البلدين ارتفعت إلى أكثر من 11700.

و بحسب المصادر، فإن 9057 شخصًا قضوا في تركيا، و2662 في سوريا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين الماضي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 9 آلاف و57 قتيلا حتى الآن.

وأضاف أردوغان أن عدد المصابين ارتفع إلى 52 ألفا و979 جريحا حتى الآن.

و تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.