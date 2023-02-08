شيخ الأزهر يطلق نداءً عاجلاً لإغاثة تركيا و سوريا

أطلق شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، نداء عاجلا للعالم أجمع لإغاثة المحاصرين والمنكوبين جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال شيخ الأزهر الشريف - في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء- "انفطرتْ قلوبنا ألمًا؛ بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا، أدعو العالمَ للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين، والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض.. اللهم رحماك بعبادك المستضعفين".

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 7108 أشخاص، فضلا عن إصابة 40 ألفا و910 أشخاص.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى أكثر من 2000 قتيل حتى الآن، علما بأن كل هذه الأرقام سواء المتعلقة بسوريا أو تركيا غير نهائية.