الجهاد و"التوحيد" و"الأمة" أكدوا تضامنهم مع سورية وتركيا.. وشددوا على ضرورة مساعدة دمشق من دون تمييز

التقى أمين عام حركة الأمة؛ فضيلة الشيخ عبد الله جبري، وأمين عام حركة التوحيد الإسلامي؛ سماحة الشيخ بلال شعبان، وممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان؛ الأخ إحسان عطايا، بحضور عضو مجلس الأمناء في حركة التوحيد الحاج عمر الايوبي، ومسؤول العلاقات اللبنانية في حركة الجهاد الاخ ابو وسام منور، حيث تمَّ التوقف عند الكارثة الإنسانية التي لحقت بسورية وتركيا جراء الزلزال الذي ضربهما، وخلَّف آلاف الضحايا والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي حلَّ في البلدين.

وإذ أعرب المجتمعون عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعبين السوري والتركي، طالبوا الدول العربية وشعوبها بالتحرك السريع والحاسم لتقديم العون والمساعدة إلى الشعب السوري الشقيق، من دون التوقف بتاتاً عند قانون قيصر الجائر، الذي يفرضه الأميركي على سورية الشقيقة، بسبب مواقفها القومية ودعمها للمقاومات العربية.

وشددوا على ضرورة العمل والضغط بكل الوسائل من أجل رفع الحصار الظالم والجائر عن قلب العروبة النابض، مطالبين كل الدول العربية وأحرار العالم بالتحرك السريع:

أولاً: لتحرير قرارهم من الهيمنة الأميركية.

ثانياً: لتوفير كل أسباب الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق، الذي يعاني في هذه الظروف المناخية القاسية من مأساة إنسانية تضاف إلى الجور الأميركي بالحصار اللئيم من خلال قانون قيصر.

وأكدوا على ضرورة أن تسارع كل الدول العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى المنظمات الإنسانية العالمية، لتقديم المساعدة إلى الشعبين السوري والتركي من دون تمييز، ومن دون أي اعتبار لقانون قيصر الجائر على سورية.

وحيّا المجتمعون كل من وضع في اعتباره الأول إرادته الوطنية والقومية، وقدَّم الدعم لسورية العربية من دون أي اعتبار للإرادات الخارجية، وخصوصاً الأميركية.