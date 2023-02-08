انتظام العملية التعليمية في غزة غدًا الخميس

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن انتظام العملية التعليمية في كافة المدارس ليوم غدٍ الخميس 9/2/2023م.

جاء ذلك في تصريح صحفي، للوزارة تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قالت فيه:" تعلن وزارة التربية والتعليم العالي بغزة عن انتظام الدوام المدرسي ليوم غدٍ الخميس 9 فبراير في كافة المدارس الحكومية والخاصة والوكالة ورياض الأطفال".

وعطلت وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية في قطاع غزة خلال اليومين السابقين، بسبب الأحوال الجوية الناجمة بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد من يوم الإثنين الماضي.