إعادة فتح بحر غزة أمام الصيادين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:17 م
08 فبراير 2023
الصيادين
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أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، فتح المجال البحري أمام الصيادين ابتداء من صباح يوم غدٍ الخميس.

وقالت النقابة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تقرر فتح المجال أمام الصيادين للعمل داخل البحر بعد التشاور والتوافق ما بين الشرطة البحرية والنقابة ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 9/2/2023 مع العلم أنه سيتم التسجيل لدى الشرطة الساعة الخامسة صباحا".

ودعت النقابة الصيادين  لضرورة أخذ كافه التدابير اللازمة للسلامة وعدم التهور والتسرع أثناء خروجهم للبحر

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