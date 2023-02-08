إعادة فتح بحر غزة أمام الصيادين

أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، فتح المجال البحري أمام الصيادين ابتداء من صباح يوم غدٍ الخميس.

وقالت النقابة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تقرر فتح المجال أمام الصيادين للعمل داخل البحر بعد التشاور والتوافق ما بين الشرطة البحرية والنقابة ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 9/2/2023 مع العلم أنه سيتم التسجيل لدى الشرطة الساعة الخامسة صباحا".

ودعت النقابة الصيادين لضرورة أخذ كافه التدابير اللازمة للسلامة وعدم التهور والتسرع أثناء خروجهم للبحر