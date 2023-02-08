"العمل الحكومي" بغزة تصدر عدة قرارات عقب جلستها الأسبوعية اليوم

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خلال جلستها الاسبوعية عدة قرارات حكومية وفق بيان للجنة اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

تصريح صحفي:

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأكدت اللجنة تضامنها التام وتعاطفها الكامل مع الشعبين السوري والتركي بهذا المصاب الأليم، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وتقدمت بأصدق مشاعر المواساة لأسر ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا المتواجدين في سوريا وتركيا.

وتابعت اللجنة تطورات الحالة الجوية المضطربة بالمنطقة وتداعياتها على قطاع غزة، وأكدت على مواكبة كافة جهات الاختصاص لدورها على أكمل وجه، قبل وأثناء وبعد المنخفض، بما يخفف من تداعياته السلبية على أبناء شعبنا.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لغرض صيانة جسر وادي غزة بشارع الرشيد.

🔻تمدید العمل بقرار إعفاء بنسبة (50%) من رسوم المراکز الثقافیة للعام 2023م.

🔻إعفاء شاحنات النقل الخاص من تقدیم الخلو ￼الضریبی لمدة ٣ شهور، عند تجدید الترخيص.

🔻تمدید الخصم بنسبة (50%) من رسوم الترخیص المتراکمة والجدیدة لجمیع المنشآت السياحية.

🔻إلغاء تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية لمخالفتها شروط التخصيص مع سلطة الأراضي.

🔻اعتماد توصيات لجنة الأمن والسلامة الخاصة بالمصاعد الكهربائية في المؤسسات الرسمية.

المكتب الإعلامي الحكومي

8 فبراير 2023م