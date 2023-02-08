الملك عبد الله الثاني: فلسطين هي الجوهر الأساسي لتحركات الأردن لحشد الدعم

قال العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، إن القضية الفلسطينية تشكل الجوهر الأساسي لتحركات الأردن الدبلوماسية خارجيا لحشد الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف الملك الأردني، خلال لقائه أكاديميين أردنيين متخصصين في مجال العلوم السياسية، الذي عقد في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، أن الهدف من التحركات الأخيرة هو ضمان المحافظة على التهدئة في الأراضي الفلسطينية في الفترة الحالية، وبما يحافظ على فرص الوصول إلى حل سياسي على أساس حل الدولتين.

وأكد العاهل الأردني على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.