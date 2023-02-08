الخطيب: نحترم ريال مدريد والفوز عليه لن يكون معجزة

أكد محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، أن فوز فريقه على ريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم لن يكون معجزة.

وقال الخطيب في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحترم خصمنا كثيرا، لكننا نؤمن بأنفسنا.. سنذهب للحصول على فرصنا، سنلعب من أجل الفوز وإذا انتصرنا فلن تكون معجزة بل ستكون بسبب مزايا الفريق".

وتابع: "ريال مدريد هو نادي القرن في أوروبا، والفريق صاحب أكثر ألقاب قارية في العالم، والأهلي هو نادي القرن في أفريقيا ونحن في المركز الثاني من حيث الألقاب القارية، علاوة على ذلك، يتمتع الناديان بقاعدة جماهيرية كبيرة".

وزاد: "ريال مدريد ناد كبير للغاية وله تاريخ غني، ونحن سعداء للغاية لأننا قادرون على اللعب ضد الملكي".

وأضاف: "نأمل في أن تكون المباراة ممتعة، الريال لديه أفضل اللاعبين بالعالم، ويقودهم مدرب ناجح هو كارلو أنشيلوتي، لكن في الأهلي تعودنا على المباريات التاريخية. لدينا أيضا مدرب رائع هو مارسيل كولر، ولاعبون يملكون الخبرات اللازمة، فهذه هي المشاركة الثامنة لنا في مونديال الأندية".

ومساء اليوم عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، سيواجه الأهلي المصري منافسه في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية ريال مدريد على أرضية ملعب أرضية ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في المغرب حيث تقام البطولة.