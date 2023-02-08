بث مباشر الأهلي وريال مدريد الان كأس العالم الأندية، مساء اليوم، يجتمع الأهلي المصري وريال مدريد في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وعين كلا الفريقين على تحقيق الفوز والانتصار في المباراة والتأهل لملاقاة الهلال السعودي في نهائي ربما يكون عربي خالص ويسجل لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، وكون هذه المباراة مهمة فمنذ ساعات الصباح وكافة الوسائل الإعلامية والقنوات الرياضية المصرية والاسبانية، تتحدث عن تفاصيل مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، لهذا سنخصص لكم متابعين الكرام هذه المقالة بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية.

بث مباشر الأهلي وريال مدريد

ومباراة ريال مدريد والأهلي في كأس العالم للأندية بث مباشر، ستقام على أرضية ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في المغرب حيث تقام البطولة، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة حيث معقل فريق الأهلي المصري، وبتوقيت العاشرة مكة المكرمة مركز الأرض والكرة الأرضية، وكذلك عند الساعة العاشرة بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة.





بث مباشر ريال مدريد الان

ومشاهدة مباراة ريال مدريد والأهلي، تختلف عن غيرها من المباريات كون ريال مدريد يحتل الشعبية الأكثر في أوروبا ومع غريمه الأبدي برشلونة، فضلاً عن الشعبية التي يتمتع به الأهلي المصري في أفريقيا وكذلك بلاد الشام والوطن العربي والتي يعد الأهلي المصري أكثر الفرق العربية شعبية وجماهيرية في العالم العربي وبلاد الشام ودول الخليج العربي.

أخبرنا من أين ستشاهد مباراة نصف نهائي مونديال الأندية بين الأهلي وريال مدريد 🦅🌍 pic.twitter.com/fsVhv06ICr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2023

بث مباشر ريال مدريد اليوم

ومباراة الأهلي وريال مدريد يدخل من خلالها الأهلي المصري أمام ريال مدريد بتشكيل، جاء فيه عناصر القوة والانتصار وفقاً لوسائل الاعلام المصرية.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

وخط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني

وخط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر

وخط الهجوم: محمد شريف

بث مباشر مباراة ريال مدريد والأهلي المصري

أما مباراة ريال مدريد والأهلي المصري سيدخل فيها ريال مدريد بتشكيل غاب فيه مهاجمه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة وحارسه كورتوا، ووفقاً لوسائل الأعلام الاسبانية فقد جاء في حراسة المرمي: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، أنتونيو روديجر وإدواردو كامافينجا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش وتوني كروس.

خط الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس جونيور ورودريجو.

بث مباشر مباراة الاهلي والريال

ومشاهدة مباراة ريال مدريد والأهلي في كأس العالم للأندية بث مباشر، ستكون عبر ssc السعودية وقناة المغربية الرياضية الأرضية، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ولمشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية اضغط هنــــــــــــا

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