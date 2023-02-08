الاحتلال يعيد الأسيرة ياسمين شعبان لقسم الأسيرات بسجن "الدامون"

أعادت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الأسيرة ياسمين شعبان يوم أمس إلى قسم الأسيرات في سجن (الدامون)، بعد ثمانية أيام من نقلها إلى العزل الإنفرادي في سجن (نفي تريستا)، حيث تعرضت لظروف احتجاز مأساوية، خلالها خاضت إضرابًا عن الطعام رفضًا لعزلها، وظروف احتجازها.

وحسب نادي الأسير، فقد أعادت إدارة سجن الدامون 4 أسيرات إلى قسم الاسيرات تعرضنّ للعزل داخل زنازين السجن، وهن: (شروق دويات المحكومة بالسجن 16 عامًا، وتحرير ابو سرية، وولاء طنجه، وأسيل الطيطي).

وكانت قوات القمع قد نفّذت عملية قمع بحقّ الأسيرات في نهاية يناير المنصرم، وخلالها نقلت الأسيرة شعبان من سجن (الدامون) إلى العزل، وخمس أسيرات إلى العزل داخل السّجن، جرى الإفراج عن إحداهنّ لاحقًا، وفي حينه فرضت جملة من (العقوبات) على الأسيرات بعد مواجهة قوات القمع.

الجدير بالذكر أنّ الأسيرة شعبان من جنين، أسيرة سابقة أمضت خمس سنوات في سجون الاحتلال، وأفرج عنها عام 2019، وأعيد اعتقالها في آذار عام 2022، وما تزال موقوفة، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، فيما يواصل الاحتلال اعتقال (29) أسيرة في سجونها، من بينهن ثلاث أسيرات قاصرات.