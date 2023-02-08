الاحتلال يحتجز رئيس بلدية الخضر ومدير الإغاثة الزراعية جنوب بيت لحم

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمن مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم احتجزت رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى، ومدير الإغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم زياد صلاح أثناء تفقدهما الأراضي الزراعية، المحاذية للمستوطنة.

وأوضح موسى، أنه جرى اعتراض مركبتهم من قبل امن المستوطنون خلال تفقدهم الأراضي الزراعية في مناطق "باطن المعصي" و"المشرع" و"وواد الأبيار"، مشيرًا إلى أنه جرى احتجازه برفقة مدير الإغاثة الزراعية وعدد من موظفي بلدية الخضر لأكثر من ساعتين، والاستيلاء على بطاقتهم الشخصية، وهددوهم بعدم العودة مرة أخرى.