موعد صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2023، مع اقتراب موعد صرفها الشهري، حتي زادت عمليات البحث على المنحة القطرية لشهر فبراير2/2023م، خاصة موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2/2023، كون المنحة القطرية تعتبر بالنسبة للمستفيدين منها عامل مساند ورئيسي بجانب الدخل الشهري أو الأسبوع المعدوم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ العام 2007م، لهذا سنضع لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن موعد صرف المنحة القطرية شهر فبراير2023.

موعد صرف المنحة القطرية شهر فبراير 2023

المنحة القطرية تصرفها اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، لقرابة 100ألف أسرة بواقع 100دولار لكل شهر، يتم صرفها من خلال المعارض والمحال التجارية المنتشرة في قطاع غزة والتي تتعامل بخدمة باي بال، وقد تم صرف المنحة القطرية للشهر الماضي يناير بنفس القيمة التي أوضحناها لكم في الأعلى، بقيمة 100 دولار (310) لـ100 ألف أسرة.

شروط المنحة القطرية شهر فبراير2023

والمنحة القطرية تصرف وفقاً لشروط وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية الجهة المشرفة على صرفها كل شهر، بالتوافق مع اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، ومن هذه الشروط:

- صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية.

- صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 34 مرة.

- يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها أكثر من 34 مرة، بشرط أن يكون لديه 3 من الأبناء أو أكثر.

- توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر.

- توقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

- توقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

موعد المنحة القطرية لشهر فبراير2023

وحول موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير، رجحت مصادر صحفية أن يتم صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير2023، نهاية الأسبوع المقبل خاصة يومي الأربعاء والخميس.

وبينت المصادر أن قيمة الصرف ستكون 100دولار بواقع 310 شيكل، لـ100ألف أسرة، يتم صرفها من خلال المحال والمراكز التجارية في القطاع.

رابط فحص المنحة القطرية شهر فبراير2023

والمنحة القطرية عن شهر فبراير2023، قبل صرفها يتم ارسال رسائل للمستفيدين منها بكود الصرف، قبل الموعد المحدد من موعد صرفها للأسرة المستفيدة، بالإضافة لذلك يتم تفعيل رابط فحص عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، وللفحص المنحة القطرية عن شهر فبراير 2023، يمكنك الدخول إلى الرابط التالي هنــــــــــــــا