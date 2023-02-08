رئيس نابولي: فيكتور أوسيمين ليس للبيع

أكد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، اليوم الثلاثاء، أن مهاجم الفريق فيكتور أوسيمين ليس للبيع.

وقال دي لورينتيس خلال حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية: "فيكتور أوسيمين ليس للبيع، هناك طلب كبير على نجومنا لكننا لسنا مجبرون على بيع أي عنصر، وليست لدينا أي ديون".

وحول مواجهة فرانكفورت بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، قال "في البداية شعرنا أنها قرعة غير صعبة لكن الأمر ليس كذلك".

وأضاف:" ليست صدفة أنهم يتواجدون في صراع المنافسة على لقب الدوري الألماني، لا ينبغي علينا أن نعتقد أننا فريق أفضل منهم.. برشلونة فعل ذلك بالموسم الماضي ويجب ألا نرتكب نفس الخطأ".

وسيواجه نادي نابولي الإيطالي نظيره آينتراخت فرانكفورت يوم 21 فبراير على ستاد دويتشه بنك بارك في لقاء قوي ومنتظر بينهم ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا