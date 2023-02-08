سواريش معلقاً على مباراة الأهلي وريال مدريد: الأهلي ريال مدريد أفريقيا

رشح البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للأهلي المصري، 3 لاعبين من الفريق، للانتقال إلى أوروبا.

وقال سواريش في تصريحات نقلتها صحيفة آس "الأهلي ريال مدريد أفريقيا، الأحمر مؤسسة تقاتل من أجل تحقيق الانتصارات والألقاب مثل الميرنجي".

وأضاف "الثلاثي محمد عبد المنعم وأليو ديانج وأحمد عبد القادر لديهم القدرة على اللعب في أي فريق بقارة أوروبا".

وأشار إلى أن الدوري المصري ليس بقوة الليجا، لكن الأهلي يمتلك مقومات رائعة للنجاح، ويجب على ريال مدريد الحذر من مواجهته.

ويلعب الأهلي ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد سواريش أن الأهلي لن يتراجع للدفاع فقط ولن يتنازل عن الاستحواذ بسهولة لريال مدريد، متوقعًا مواجهة رائعة بين الفريقين.