مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد عماد أبو عابدة

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة أبو عابدة الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى الحاج فريد سلامة إبراهيم أبو عابدة (أبو سلامة) والد الشهيد المجاهد عماد فريد أبو عابدة.

وقد وافته المنية اليوم الأربعاء 17 رجب 1444 هـ الموافق 08/02/2023م؛ بمخيم البريج وسط قطاع غزة، عن عمر يناهز (63) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد عماد أبو عابدة ولد بتاريخ 15/05/1988م، وكان متزوج ولديه طفل؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 19/08/2011م.