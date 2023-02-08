إطلاق حملة إعلامية "ميتا تحاصر فلسطين" على كافة منصات التواصل

أطلقت "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين"، اليوم، حملة إعلامية تحت عنوان "ميتا تحاصر فلسطين" على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك، بعد أن برز في الآونة الأخيرة اعتماد الشركات المالكة لمختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فايسبوك، تويتر، انستاغرام، وغيرها) ولا سيما شركة "ميتا"، لسياسات مجحفة بحق المحتوى الفلسطيني.

تمثّلت هذه السياسة في حجب كل منشور يحوي مقاطع مصورة أو صورا وحتى أي كلمات تتضمن أسماء وصور الشهداء ومشاهد إجرام الكيان الغاصب وغيرها، بحجة مخالفة معايير النشر وما يسمى (السياسات المجتمعية)؛ وذلك وفق أجندات واتفاقيات موقعة بين تلك الشركات وسلطات الكيان الغاصب منذ سنوات.

ودعت الحملة، كل المؤمنين بعدالة فلسطين وحقوق شعبها، والمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل رفع الصوت ضد محاربة المحتوى الفلسطيني، وفي مواجهة سياسات الحصار والتقييد والانتهاكات بحق ذاك المحتوى على مختلف منصّات وسائل التواصل، والتي وصلت إلى حد حظر شركة "ميتا" عدداً كبيراً من صفحات المؤسسات الإعلامية التي تُعنى بالشأن الفلسطيني مثل صفحات "وكالة شهاب للأنباء" و "شبكة قدس الإخبارية" وغيرها الكثير الكثير، وآخرها إغلاق صفحة "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين" على فايسبوك.

كما دعت الحملة جميع أعضائها في مختلف أنحاء العالم والمؤسسات الإعلامية والناشطين للمشاركة في الحملة الإلكترونية "ميتا تحاصر فلسطين" بشكل فاعل معتمدين وسم #ميتا تحاصر فلسطين.

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