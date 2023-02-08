كيف وقت يحتاج الناجين للبقاء أحياء تحت الأنقاض ؟

بعد مرور ثلاثة أيام على وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا ، ومواصلة البحث عن ناجين تحت الإنقاض ، بدأت التساؤلات حول المدة التي يمكن ان يتبقى بها الناجين أحياء تحت الانقاض على قيد الحياة .

البقاء على قيد الحياة عندما يحاصر شخص ما تحت الأنقاض يعتمد إلى حد كبير على عدد من العوامل تتمثل بشكل أساسي في الماء ودرجة الحرارة والهواء للتنفس.

ويشير الخبراء إلى أن الطعام لا يمثل مشكلة لأنه يمكن للناس أن يعيشوا لأكثر من أسبوع من دونه ، ولكن من دون ماء لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة إلا لبضعة أيام.

ويكون الوضع أكثر صعوبة لمن يجدون أنفسهم مصابين تحت الأنقاض، ما يجعلهم غير قادرين على الحركة.

الارتفاع في ثاني أكسيد الكربون نتيجة التواجد في مكان مغلق مع ارتفاع درجة الحرارة ، قد يؤدي إلى الاختناق.

الناجون الغير مصابين، ولديهم مصدر هواء وفي مساحة مناسبة، فإن العامل الهام الآخر للبقاء على قيد الحياة هو الوصول إلى المياه.

ويصعب تحديد المدة التي يمكن أن يعيشها الناس دون شرب الماء، ولكن بعض التقديرات تشير إلى أنه في المتوسط يمكن أن تتراوح المدة بين ثلاثة وسبعة أيام.