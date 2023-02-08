7 شهداء برصاص الاحتلال في الأسبوع الأول من فبراير

شهد الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، استشهاد 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس.

وفي يوم الجمعة 3/2/2023، استشهد الشاب عبد الله سميح قلالوة (25 عاماً) من مدينة جنين، بعد إطلاق النار عليه عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، بزعم مهاجمته أحد الجنود قرب الحاجز.

واستشهد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامٍ واسع نفذته لمخيم عقبة جبر في أريحا، يوم الاثنين 6/2/2023.

والشهداء الخمسة هم: إبراهيم وائل عويضات (27 عامًا)، ورأفت وائل عويضات (21 عامًا)، وأدهم مجدي عويضات (22 عامًا)، وثائر عويضات (28 عامًا)، ومالك عوني لافي (22 عامًا).

وفي يوم الثلاثاء 7/2/2023، استشهد الفتى حمزة الأشقر (17 عامًا) من سكان مخيم عسكر الجديد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس.

واستشهد 35 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال شهر يناير المنصرم، بينهم ثمانية أطفال ومسنة.