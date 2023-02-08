الدفاع المدني:73 مهمة منذ بدء المنخفض منها 9 حرائق وانقاذ 22 منزل

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه نفذت 73 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي الحالي وحتى صباح اليوم الأربعاء تنوعت بين مهمات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وقال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل إن طواقم الدفاع المدني أخمدت خلال المنخفض 9 حرائق، وتعاملت 22 منزلا تعرضت أسقفها "الزينقو" للتطاير والضرر.

وأضاف بصل، أن الطواقم نفذت 15 مهمة لإزالة لوحات إعلانية وأشجار تعرضت للسقوط بفعل الرياح الشديدة.

وبينّ أن الطواقم نفذت أيضا 18 مهمة إسعافية مع المواطنين، وعملت على شفط تجمعات مياه الأمطار من 6 منازل، وسحبت سيارتين علقت في الطرق.