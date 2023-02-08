ارتفاع الذهب عالمياً مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8/2/2023 مع تراجع الدولار عن ذروة شهر بعد تعليقات من جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) اعتُبرت أقل تشديدا للسياسة النقدية.

وتفيد أسعار الفائدة الأقل الذهب إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1880.97 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1896.80 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء إثر تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهر لدى إدلاء باول بتلك التصريحات إذ بدا أن أغلب المتعاملين في السوق يتفقون على أن ذلك لم يحمل مفاجأة بتشديد نقدي أكثر حدة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة تحمل تاريخ أمس الثلاثاء "مخاطر رفع أسعار الفائدة لمرتين أو ثلاث لا تزال مطروحة وهذا سيبقي على أسعار الذهب محدودة الارتفاع إلى حد ما".