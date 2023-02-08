بالفيديو فيديو مؤثر لطفل سوري تحت الأنقاض لحظة إنقاذه المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:15 م
08 فبراير 2023
طفل سعوي تحت الانقاض.PNG
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