ثابت: عودة كافة خطوط الكهرباء المتعطلة وانخفاض نسبة العجز

أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الأربعاء 8/2/2023، أن نسبة العجز في إمدادات الكهرباء انخفضت بعد عودة كافة الخطوط المتعطلة إلى الخدمة.

ويضرب الأراضي الفلسطينية منخفض جوي ماطر تخلله رياح شديدة، أثرت على شبكة خطوط الكهرباء التي أدى لتعطلها، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن نسبة كبيرة من السكان.

وأوضح محمد ثابت المتحدث باسم الشركة محمد ثابت، أنه تم إصلاح 3 خطوط كهرباء وهي خط الرشيد المغذي لمحافظة خان يونس، وخط بغداد المغذي لمحافظة غزة، وخط F7 المغذي للمحافظة الوسطى.

وأشار ثابت إلى أن إصلاح خطوط الكهرباء سيقلص نسبة العجز إلى مستوياتها السابقة، بينما وصل الطلب على الكهرباء صباح اليوم إلى قرابة 450 ميجاوات بدلا من 600 ميجاوات خلال ذروة المنخفض ليلة أمس.

وبين أن المتوفر لدى الشركة حاليا 200 ميجاوات فقط، لافتا إلى أن طواقم الشركة تبذل جهود كبيرة للمحافظة على استقرار التيار الكهربائي، وإجراء عمليات صيانة مستمرة لبعض الخطوط الناقلة في محافظات خان يونس وغزة والشمال.

وذكر ثابت أن الإرباك على جدول الكهرباء ما زال مستمراً بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، متوقعاً عودة العمل بالجدول السابق بشكل تدريجي مع بدء انحسار المنخفض خلال الساعات القادمة.

وأكد أنه سيتم العمل صباح اليوم على تزويد المناطق التي لم يصلها التيار الكهربائي لساعات طويلة منذ يوم أمس، بسبب تعطل الخطوط الرئيسية في الداخل.