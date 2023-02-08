أرقام جديدة لخسائر زلزال تركيا سوريا : ارتفاع القتلى لـ9858 و648 هزة ارتدادية

أظهرت أرقام رسمية جديدة لخسائر زلال تركيا سوريا ارتفاع أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 9,858 ، حيث بلغت أعداد القتلى في تركيا لوحدها 7,108 قتلى ، في حين ارتفع عدد القتلى في سوريا لـ 2,750 في سوريا

وبينت أرقام رسمية لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد ارتفاع الإصابات في جنوب تركيا إلى 40,910 مصابين، مشيرا إلى حدوث 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وكان مسؤولون وعاملون طبيون أعلنوا، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلنوا أن ارتفاع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9,655.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5,775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

وضربت صباح اليوم الأربعاء هزة أرضية خفيفة ارتدادية شعر بها سكان محافظات اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص في سوريا.



