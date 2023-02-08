متى موعد صرف مرتبات شهر فبراير للمعلمين 2023 في مصر ، وعلى مدار الأيام الماضية فقد سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث الكترونية واسعة من جميع محافظات البلاد ونتيجة لذلك قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على الإجابة بشكل صريح وكل ما عليكم بعد الان هو المتابعة للوصول إلى آخر سطر ، ونذكر الجميع إلى أن الفريق يقوم يوميا على رصد جميع المواضيع التي يبحث عنها المواطنين كما هو الحال هنا وعن باقي التفاصيل بخصوص موعد الصرف فهو التالي :

موعد صرف مرتبات شهر فبراير للمعلمين 2023 في مصر

وأعلنت وزارة المالية في مصر ان موعد صرف مرتبات شهر فبراير للمعلمين 2023 في مصر من يوم 23 من فبراير الجاري .

وأكدت المالية ، عبر بيان لها ، أن مدة عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2023 ، 4 ايام لكا العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واصحاب المدنية واصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

إليك مرتبات شهر فبراير بعد الزيادة الأخيرة 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة إلى مرتبات شهر فبراير بعد الزيادة الأخيرة في جمهورية مصر العربية 2023 وهي على النحو التالي :

أولا: في المرتب الأول ، موظفي الدرجة الممتازة 9000 جنية شهري.

ثانيا: في المرتب الثاني، موظفي الدرجة العالية 6600 جنيه شهري.

ثالثا: في المرتب الثالث، موظفي الدرجة مدير عام 5400 جنية شهري .

رابعا: في المرتب الرابع، موظفي الدرجة الاولي 4800 جنيه شهري.

خامسا: في المرتب الخامس ، موظفي الدرجة الثانية 4200 جنيه شهري.

سادسا: في المرتب السادس ، موظفي الدرجة الثالثة 3720 جنيه شهري.

سابعا: في المرتب السابعة، موظفي الدرجة الرابعة 3480 جنيه شهري.

ثامنا: في المرتب الثامن، موظفي الدرجة الخامسة 3240 جنيه شهري.

تاسعا: في المرتب التاسع ، موظفي الدرجة السادسة 3000 جنيه شهري .

صرف مرتبات شهر فبراير للمعلمين 2023 في مصر

ولقد وضعنا لكم آلية صرف مرتبات شهر فبراير للمعلمين 2023 في مصر ، وهي على النحو التالي : إذ أن عملية الصرف للعاملين في الحكومة والموظفين المخاطبين بقانون الخدمة الوطنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة تكون من يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري حتي يوم الاحد الموافق 26 فبراير .

ثانيا، ووفقا لوزارة المالية ، يستكمل بعد ذلك من يوم الاثنين الموافق 26 فبراير حتي يوم 28 فبراير للجهات التي لم تصرف مستحقاتها المالية خلال اليومين السابقين.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير للمعلمين 2023 في مصر نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .